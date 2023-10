Mobilità & Parcheggi non gestirà più la Mole Vanvitelliana. Con una delibera di Giunta, la numero 458 del 27 settembre scorso, la Giunta Silvetti ha prorogato l’affidamento, scaduto a settembre, fino al 31 ottobre. Dal 1° novembre, la gestione della Mole passerà al Comune. Costituita nel 2003, Mobilità & Parcheggi, anche nota come M&P, è una società per l’affidamento diretto (in-house providing) dei servizi, totalmente partecipata dal Comune di Ancona. A M&P è affidata la gestione delle aree di sosta a pagamento su strada, dei parcheggi coperti di proprietà del Comune, degli ausiliari della sosta e del rifacimento della segnaletica stradale. Nel 2019 l’allora Giunta Mancinelli affidò a M&P anche la gestione della Mole Vanvitelliana, in particolare dei servizi logistici e di accoglienza. Da allora, i referenti della società hanno affiancato il Comune anche nella quotidiana attività di esercizio degli spazi: noleggi, attività connesse, richieste di utilizzo, controllo, ecc. Per cinque anni M&P ha gestito la Corte e le sei sale per tutte le iniziative che si sono svolte nell’ex Lazzaretto. Il lavoro è stato svolto da una squadra di trenta-quarantenni, che ha accompagnato e garantito lo svolgimento di centinaia di iniziative, accogliendo migliaia di visitatori. L’affidamento è avvenuto nell’ambito del progetto "Presente", coordinato dall’allora assessore alla Cultura Paolo Marasca, grazie al quale il Comune ricevette un cospicuo finanziamento dalla Fondazione Cariverona per la valorizzazione e la ristrutturazione definitiva del capolavoro vanvitelliano. M&P ha garantito finora la custodia del bene, l’apertura e la chiusura, le pulizie, il coordinamento della sicurezza e, oltre al resto, la commercializzazione degli spazi. Si spiega così perché, per la proroga dell’affidamento, il corrispettivo relativo al mese di ottobre è pari a poco meno di 21mila euro, coperti da una quota del bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Ancona. L’ex assessore Marasca, presentando l’affidamento, sostenne che era necessario per garantire un sistema di gestione più complesso, che, sosteneva nel 2019, "metta nelle condizioni gli operatori che vi svolgono le loro attività, gli artisti, i progettisti, di lavorare al meglio. È un grande passo in avanti oltre che una cosa necessaria".

Non sarà più così? Qual è il destino della Mole Vanvitelliana? Potranno gli operatori utilizzare gratuitamente, come hanno fatto finora, la Corte e le sale per le iniziative finanziate dal Comune? Sono domande a cui la Giunta comunale si riserva di rispondere nei prossimi giorni, quando presenterà la nuova gestione, che sarà affidata, da quel che risulta al momento, ai funzionari comunali.