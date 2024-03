Mobilitazione contro l’antenna. Scatta la petizione dei residenti

A San Biagio di Osimo l’arrivo di una nuova antenna per la telefonia mobile ha fatto scattare la mobilitazione. Il neopresidente del consiglio di quartiere Leonardo Puliti ha organizzato un momento di confronto con il sindaco. "Sono state raccolte 211 firme a San Biagio e Santo Stefano e ieri sono state consegnate al sindaco – dice –. Obiettivo della raccolta di firme, dopo l’incontro con il sindaco, è di ottenere da parte dell’Arpam l’installazione di centraline fisse per il monitoraggio del campo elettromagnetico nella zona di via Fosso e vie circostanti, a San Biagio, dove sono già presenti due antenne per la telefonia mobile. In particolare, si richiede un controllo preventivo in vista dell’imminente attivazione di una terza antenna già prevista nei pressi delle altre due. Ringrazio le 211 persone che hanno risposto al nostro invito e tutti i consiglieri che hanno presieduto alla raccolta delle firme. La comunità di San Biagio è molto preoccupata per il possibile impatto sulla salute di una terza antenna nei pressi delle altre due già presenti. Anche il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, si è attivato a tutela della frazione". Stesso problema a Castelfidardo, dove in Consiglio comunale è stato approvato all’unanimità il regolamento per l’insediamento degli impianti di telecomunicazioni. si. sa.