Moda, "Storie di alternanza e competenze". Le ragazze del ’Marconi Pieralisi’ al secondo posto

Istituto Marconi Pieralisi, la quinta Mp ha vinto il secondo premio alla sesta edizione di ’Storie di alternanza e competenze’. La sesta edizione del concorso ha visto una partecipazione molto numerosa di istituti da tutta la provincia di Ancona. La classe dell’indirizzo ’Moda’ dell’istituto Marconi-Pieralisi è stata premiata grazie al progetto dal titolo "Il made in Italy nelle Marche", grazie al quale è stata attribuita all’Istituto la somma di 420 euro. "Un riconoscimento davvero importante – commenta la dirigente scolastica dell’Iis Marconi Pieralisi di, Jesi Maria Rita Fiordelmondo - che ci rende fieri del lavoro svolto dalle nostre studentesse e dai docenti dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy".

Ha poi contiunuato: "Le nostre ragazze hanno dimostrato di aver potenziato e acquisito nuove competenze, che hanno impiegato realizzando un prodotto che dimostra il grande lavoro di squadra e la voglia di fare".

La cerimonia si è svolta alla Loggia dei Mercanti di Ancona, alla presenza, fra gli altri, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, dell’assessore Chiara Biondi e dell’assessore del Comune di Ancona Antonella Andreoli.