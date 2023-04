Modi Anconetani C’è Calabrese al Santa Monica

‘Modi Anconetani’, ovvero ‘Cliché, incastri e contraddizioni dell’Homo Anconetanus’. E’ il titolo dello spettacolo che oggi (ore 19) al Santa Monica avrà come protagonista Stefano ‘Stinga’ Calabrese, tanto che le sue esibizioni fanno registrare quasi sempre il tutto esaurito. Calabrese ha raccontato i ‘Modi Anconetani’ anche in una serie di vendutissimi libri in cui propone detti ed espressioni raccolti con l’acutezza dell’etnografo che osserva e interpreta una diversa civiltà. ‘Stinga’ mostra le radici di quella placida indolenza che lo scrittore Francesco Fumelli, autore della prefazione, ha definito espressione di ‘buddismo fatto popolo’. Info 0712862577 e 3518846706 su whatsapp.