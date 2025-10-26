Modifica il body per nascondere cosmetici rubati: denunciata

Aveva modificato il suo body elasticizzato per arraffare prodotti cosmetici: scoperta e denunciata dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi.

Si tratta di una ventenne dell’Est Europa, incensurata e senza fissa dimora, denunciata per furto aggravato di prodotti di bellezza.

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì, quando i dipendenti del punto vendita ’Acqua e Sapone’ di via Salvador Allende hanno notato la donna che si muoveva tra gli scaffali con un atteggiamento sospetto.

Il personale ha richiesto l’intervento di una gazzella dei carabinieri, che è sopraggiunta rapidamente, bloccando la donna e accompagnandola in caserma per accertamenti.

Qui la sorpresa: la ragazza straniera, che a una prima sommaria ispezione sembrava non nascondere nulla, aveva in realtà escogitato un ingegnoso stratagemma.

Sotto i vestiti, infatti, indossava un body, che aveva modificato appositamente creando delle tasche, nelle quali aveva nascosto cosmetici e prodotti per il make-up del valore complessivo di 750 euro.

Per evitare inoltre di incorrere nella tagliola dei dispositivi antifurto, la ventenne aveva asportato solamente i campioni privi delle placche magnetiche antitaccheggio. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita all’esercizio commerciale, mentre la giovane dovrà rispondere di furto aggravato.

Al vaglio degli inquirenti altri furti analoghi messi a segno nella zona nel recente passato.