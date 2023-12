Modificata la viabilità in via Venezia

Dopo il grave investimento di un bambino che raggiungeva il suo banco, l’amministrazione comunale ha deciso di modificare la viabilità in via Venezia, a Moie, nel tratto di fronte al polo scolastico. Come spiegato in assemblea pubblica si comincia dopo le festività, l’8 gennaio, una fase di sperimentazione che prevede l’istituzione del senso unico. La strada sarà regolamentata in un solo senso di marcia in alcuni orari, in corrispondenza dell’inizio e della fine delle lezioni, quindi dalle 7.45 fino alle 8.15 e dalle 12.45 alle 13.15. "A muoversi – spiegano dal Comune – è ogni giorno una popolazione scolastica di 600 alunni, mentre la sperimentazione non riguarderà il tempo pieno, e quindi l’uscita dalla scuola alle 16, perché sono coinvolti 150 studenti, quindi si tratta di una situazione sicuramente meno problematica di quella della mattina. Il senso di marcia sarà quello in direzione da Jesi verso Fabriano, quindi non sarà possibile, nelle due fasce orarie, percorrere via Venezia in direzione Fabriano-Jesi. La sperimentazione partirà alla ripresa della scuola dopo la pausa natalizia e durerà fino a sabato 10 febbraio".