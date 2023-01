Modificato il simbolo di una lista civica

Il caso sollevato dalla società sportiva "Città di Falconara" riguardava una componente del simbolo della Lista civica Falconara libertas simile al loro. Contestato il "falco", di colore bianco quello della squadra, tricolore quello della civica. "Un simbolo non più in uso dal 2019 quello della società sportiva e mai registrato. Per altro tra i due non c’è confronto diretto perché da un lato si tratta di una società sportiva dall’altro di un Lista civica alle elezioni amministrative della primavera 2023 – dicono dalla lista -. La candidata Anna Grasso esprime grande rispetto verso la segnalazione. Riguardo al problema segnalato va chiarito che non c’è nessuna violazione delle norme. Una domanda però sorge spontanea: come mai la società di Calcio a 5 femminile ha scelto di uscire subito con un comunicato invece di richiedere un incontro per discutere della situazione? Cosa che si sarebbe risolta facilmente con un sorriso e una stretta di mano. Non c’è stata neppure alcuna volontà di far riferimento a un simbolo, non più esistente, appartenuto a una società sportiva fino al 2019. Tuttavia, appena segnalatoci, per il grande rispetto e amore che nutriamo per questa squadra e per i suoi meravigliosi sostenitori e tifosi, è stato provveduto subito ad alcune modifiche di dettaglio ma significative".