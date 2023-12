Scopre che la moglie è bigama e la denuncia

Jesi (Ancona), 8 dicembre 2023 – Lascia il marito dopo 20 anni di matrimonio e vola a Santo Domingo per sposare un uomo più giovane di lei di dieci anni. Le nozze si sono però consumate quando la donna non era ancora divorziata e di fatto nemmeno separata legalmente. Per questo andrà a processo per bigamia. Imputata una 38enne della Repubblica Dominicana. Il giudice Alberto Pallucchini ieri l’ha rinviata a giudizio e il processo si aprirà il prossimo 24 ottobre.

A scoprirla è stato il marito stesso, 49 anni. La coppia ha vissuto a Jesi per molti anni, ha tre figli e si era sposata nel 2001, trasferendosi quasi subito in Italia. Ad aprile del 2021 lei ha deciso di lasciarlo e si è rivolta ad un avvocato per la separazione. Ancora prima che le pratiche arrivassero in tribunale è volata a Santo Domingo per sposare il nuovo amore della sua vita.

Le nozze oltreoceano sono arrivate all’orecchio del coniuge, avvisato da alcuni connazionali che a Santo Domingo avevano visto la moglie con un altro. Il marito ha avviato una ricerca del documento di nozze poi ha sporto denuncia in Italia e si è affidato ad un legale, l’avvocato Rino Bartera, per avere giustizia. Al giudice la donna, difesa dall’avvocato Alessandro Sorana, ha provato a spiegare la buona fede dicendo che non pensava di essere in difetto perché aveva contattato già un legale per separarsi e credeva fosse sufficiente per sentirsi di nuovo libera. Ma la legge non ammette ignoranza. Sarà il processo a stabilire se la donna è o non è colpevole. La coppia poi si è divorziata ma vive ancora in Vallesina.