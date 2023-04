Moglie morta nella calca "Non vivo più, sopravvivo"

"Prima c’era la vita, adesso è sopravvivenza". Così Paolo Curi, il marito di Eleonora Girolomini, la mamma di 39 anni morta alla Lanterna Azzurra, ha descritto ieri, sentito come testimone nel processo bis della strage di Corinaldo, come è cambiato tutto il suo universo dopo aver perso la donna con la quale ha messo al mondo quattro figli. Curi è parte civile nel procedimento, rappresentato dall’avvocato Federica Ferro, che in aula ha dovuto chiedergli, ai fini del processo stesso, di riferire su quella notte dolorosa in cui insieme alla moglie e alla loro figlia Gemma, che aveva 11 anni, erano andati felici a vedere quello che credevano un concerto di Sfera Ebbasta, idolo della loro figlia. "I biglietti li aveva comperati mia moglie online – ha raccontato Curi – c’era scritto che lo spettacolo iniziava alle 22 invece a mezzanotte ancora non c’era nulla. Era la prima volta che andavamo alla Lanterna. La discoteca era affollatissima. Poi ho avvertito il bruciore in gola e d’istinto mi sono avviato verso l’uscita. Ero trascinato dalla gente che cercava di uscire come me, non toccavo nemmeno i piedi a terra. Mia moglie e mia figlia in quel momento non erano vicinissimo a me ma a poca distanza. Non le ho più viste. Una volta fuori le ho cercate, tiravo via la gente che era per terra, poi ho visto mia figlia Gemma, era a sinistra della balaustra, urlava "mamma è giù, mamma è giù, non si alza". La balaustra era sfondata, c’erano persone nude, senza scarpe, per terra. Fino alle 5 del mattino nessuno mi ha detto che mia moglie era morta".

Curi aveva provato anche a fare la respirazione bocca a bocca alla moglie, quando è stata tirata fuori dal groviglio umano, ma non era molto in sé in quei momenti, preso dal panico e dalla paura dell’accaduto. Poi è stato allontanato e la donna seguita dai sanitari. Il ritorno a casa, dagli altri figli, lasciati con la nonna, che ancora dormivano. "Mi hanno chiesto dov’è mamma, dov’è mamma – ha detto Curi – non sapevo cosa dire". Poi ha ricordato la sua vita, di come era piena e felice con Eleonora, che "aveva scelto di fare la mamma anche se era plurilaureata", una casa in campagna, l’orto "adesso invece dobbiamo vivere in città, in appartamento, ho uno stipendio da operaio che non basta per pagare lo psicologo a mia figlia".

