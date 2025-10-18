Moie, arrivano i Portuali

Due derby tra squadre anconetane nella settima giornata del girone A di Promozione, a Moie e a Ostra. Al Pierucci due squadre in cerca d’identità e di punti, entrambe sconfitte nell’ultima giornata.

Vorrà uscire dalla crisi di risultati un Moie Vallesina reduce da tre sconfitte consecutive, di cui due di fila casalinghe.

Anche i Portuali non stanno molto meglio dopo aver perso nell’ultimo turno, in casa, contro la Nuova Real Metauro. Sembra aver preso le misure alla categoria invece l’Ostra, che nelle ultime due giornate ha colto bottino pieno ed è in serie positiva da quattro giornate. Gli ostrensi con il morale alto ospiteranno una Biagio Nazzaro che finora si è espressa meglio lontano da Chiaravalle, sia in campionato che di recente in Coppa, proprio contro l’Ostra, appena tre giorni fa, vincendo 3-4. Occhi puntati sempre alla vetta, distante due sole lunghezze, mentre invece la Castelfrettese, dopo il blitz vincente sul campo del San Costanzo Marottese e la vittoria di mercoledì in Coppa, vorrà tornare a vincere al Fioretti anche in campionato, contro un Gabicce Gradara che non ha sbagliato contro il Tavullia Valfoglia.

Quest’ultima ospiterà domani una Vigor Castelfidardo alla terza trasferta consecutiva (compresa la Coppa), con i fidardensi alla ricerca della prima vittoria in campionato lontano dal Gabbanelli. Impegno probante per la Montemarcianese, attesa dalla capolista Lunano. Promozione (girone A), settima giornata (ore 15:30). Oggi: Castelfrettese-Gabicce Gradara, Moie Vallesina-Portuali Ancona, Nuova Real Metauro-Vismara, Ostra-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Lunano-Montemarcianese, Villa San Martino-Pergolese. Domani: Alma Fano-San Costanzo Marottese, Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo.

Classifica: Lunano 16; Castelfrettese 14; Alma Fano 13; Nuova Real Metauro 11; Vismara 10; Ostra e Montemarcianese 8; Villa San Martino, Gabicce Gradara e Vigor Castelfidardo 7; Portuali Ancona, Moie Vallesina e San Costanzo Marottese 6; Biagio Nazzaro Chiaravalle 5; Tavullia Valfoglia 4; Pergolese 2.

Prossimo turno (25-26/10/25): Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Nuova Real Metauro, Montemarcianese-Alma Fano, Pergolese-Castelfrettese, Portuali Ancona-Villa San Martino, San Costanzo Marottese-Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo-Lunano, Vismara-Ostra.