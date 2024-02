Moie fa pari, ma che fatica. E nel finale un rigore fallito

MOIE VALLESINA

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Costantini, Canulli, Marini, Sassaroli, Mosca (43’ st Bonvini), Pieralisi, Giunchetti (10’ st Rossetti), Paolucci (10’ st Pandolfi). All. Rossi.

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi, Ballotti, Colagiovanni, Bertuccioli, Palazzi, Oliva (40’ st Nicolini), Letizi, Renzi, Pagnini (40’ st Gaudenzi), Pistola (30’ st Harrach). All. Ferri.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 20’ pt Pagnini, 30’ st Marini.

Nel quasi testacoda di giornata nel girone A di Promozione, il Moie non va oltre il pari, in casa, contro il Vismara. Un pareggio addirittura raggiunto in rimonta con la formazione ospite che mette il muso avanti nel primo tempo. Con merito, perché la squadra di Ferri approccia meglio facendo subito vedere delle buone cose. Un po’ contratti, invece, i padroni di casa, che non riescono a essere incisivi. E così al 20’ addirittura subiscono lo svantaggio con Pagnini che su rigore non sbaglia, portando dunque in vantaggio il Vismara. Il Moie Vallesina si getta in avanti per raddrizzare il match, ma è una reazione abbastanza sterile. La squadra di Rossi fatica a creare delle azioni davvero degne di nota e tabellino. Soltanto nella ripresa i locali si rendono maggiormente pericolosi. Il Moie Vallesina cresce e alla mezzora arriva il pareggio grazie al colpo di testa di Marini, a seguito di calcio d’angolo. Il Moie ha anche la possibilità di conquistare addirittura il bottino pieno, ribaltando il risultato del match, ma il calcio di rigore nel finale di Pieralisi è parato dall’ottimo Melchiorri, e così per i padroni di casa sfuma la possibilità di salire in vetta e almeno per una notte.

Michele Carletti