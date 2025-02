Moie Vallesina, quinta vittoria consecutiva

MOIE VALLESINA

2

BIAGIO NAZZARO

1

MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Nardone (25’ st Sassaroli), Mosca, Pieralisi (40’st Pandolfi), Paolucci (38’ Giampaoletti), Costantini ( 27’st Nacciarriti). All. Rossi.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Bottaluscio, Doria, Bacchiocco, Cardinali, Tamburini (25’ st Rabini), Serfilippi (25’ st Rragami), Rossini ( 38’ st Ottaviani), Parasecoli, Gabrielloni, Carboni, Severini. All. Fenucci.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Reti: 15’ pt Nardone, 35’ st Sassaroli, 42’ st Ottaviani.

Pokerissimo vincente per il Moie Vallesina che vince anche il derby casalingo contro la Biagio Nazzaro. Arriva di misura il quinto successo consecutivo per la formazione di Rossi che approccia bene andando in vantaggio nel primo tempo.

Al quarto d’ora Nardone sblocca il match. Nella ripresa Sassaroli in scivolata fa 2-0. Ottaviani riapre la sfida, ma il Moie riesce a difendere il minimo vantaggio.