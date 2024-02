Moie Vallesina, sesta vittoria consecutiva

VALLESINA

2

MONDOLFOMAROTTA

0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni (45’ st Serantoni), Balducci, Marini, Sassaroli (40’ st Pandolfi), Mosca, Pieralisi (27’ st Rossetti), Costantini, Druzhbliak (5’ st Paolucci). All. Rossi.

MONDOLFOMAROTTA: Mattioli (45’ st Bartoletti), Tiriboco, Orciani, Morganti, Tamburini, Rosati, Marino, Marconi, Paolini (45’ st Bertarelli), Pantaleoni (25’ st Tomucci), Braganti (35’ st Cordaro). All. Sartini.

Arbitro: Santoro di Pesaro.

Reti: 20 pt Pieralisi, 35’ st Paolucci

Il Moie Vallesina vola. Sesta vittoria consecutiva per la formazione di Rossi che con un gol per tempo liquida l’Atletico MondolfoMarotta salendo in seconda posizione solitaria in classifica. Una vittoria dopo una bella sfida, combattuta, sbloccata dopo una ventina di minuti dal solito Pieralisi arrivato a quota otto gol in sette partite con la maglia rossoblu: il bomber del Moie colpisce su punizione dalla distanza. I locali rischiano poco dopo di subire il pareggio. Il raddoppio arriva solo al 35’ della ripresa con il giovane Paolucci.