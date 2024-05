Moie Vallesina, sfuma il sogno

MOIE VALLESINA

1

S.ORSO

2

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini (38’ st Giunchetti), Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Pieralisi, Costantini (30’ st Rossetti), Drzuvliak (15’ st Pandolfi). All. Rossi.

S. ORSO: Palazzi, Tonucci, Vitali, De Angelis, Fontana, Mattioli, Bastianoni, Luchetti (38’ Codignola), Riberti (19’st Iannaco), Muratori, Saurra (42’ Donati). All. Fulgini.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 15’ pt Pieralisi, 35’ pt Vitali, 37’ pt Muratori

Sogno Eccellenza sfumato per il Moie Vallesina. Il S.Orso ribalta il pronostico e vola alla finale playoff Promozione contro i Portuali. Non basta il calore del pubblico e il campo amico al Moie Vallesina che scappa in vantaggio col solito Pieralisi. La reazione degli ospiti porta al pareggio di Vitali passata la mezz’ora e dopo un paio di minuti gli ospiti chiudono la sfida con Muratori.