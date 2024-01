Mole, a rischio l’arena cinema: "Impossibile spostare tutto. Mi stanno togliendo un figlio"

Mole senza eventi, Lazzabaretto in bilico. E qualcuno propone una raccolta firme: "Tutta questa mobilitazione mi lascia stupefatta, l’amministrazione dovrebbe rifletterci su".

Esordisce così Chiara Malerba, responsabile dell’arena cinematografica dell’Arci di Ancona, aggiudicatasi il bando per la gestione della corte della Mole Vanvitelliana. Cinema in lingua, film vecchi e nuovi, coi magici aperitivi sul mare, musica in sottofondo e socialità. "Era già nostra intenzione inviare al Comune, come faremo settimana prossima, una richiesta di formale adempimento dell’ultimo anno del quinquennio che il bando prevedeva – prosegue Malerba –. Due giorni fa, ero impegnata per una proiezione, ho preso il telefono e ho visto una valanga di Whatsapp. È così che ho saputo delle dichiarazioni dell’assessora alla Cultura Bertini, che stoppava gli eventi alla Mole".

Pare che al ´Lazza´ la stagione estiva non possa farsi per dei lavori sul pontile esterno: "Se i lavori fossero partiti a settembre, non avremmo avuto questo tipo di problema. Perché – si domanda – c’è un cantiere senza nessun operaio? Non voglio credere che alla base di tutto ci sia la volontà di spegnere quel luogo". Anche perché, diciamolo, il sindaco Silvetti ha da sempre tributato grande attenzione ai giovani e il Lazza, in estate, è l’unico punto di riferimento per loro (e per tanti adulti, turisti compresi). "Se c’è la volontà (anche politica) di sollecitare i lavori, lo si fa. La banchina del Lazza non è il ponte sullo stretto di Messina – tuona Malerba –. Servirà tempo, ma noi siamo disposti persino a partire più tardi, nei limiti del possibile. Spostare l’arena? È impensabile, ci sono determinate esigenze tecniche: luci, acustica e spazi. Lì è tutto perfetto ed è una storia che dura da 40 anni. Iniziò tutto nell’84, quando qualcuno accese un proiettore".

È nel ’90 che l’Arci creò il Lazza di oggi. "Non abbiamo mai gravato sul bilancio comunale, la Mole è un contenitore vivido, partecipato e trasversale in fatto di pubblico. Il bar e il cinema sono tutt’uno. È grazie all’attività del bar se riusciamo ad offrire, in arena, un prezziario inclusivo, con ticket a 5 euro. Bene gli eventi itineranti, ma devono essere un’aggiunta, non una sostituzione. Mi stanno togliendo un figlio – riflette –. Quello spazio ha richiamato i festival più longevi, dall’Ancona Jazz a Corto Dorico, passando a La punta della lingua e Cinematica. Si era creata una rete meravigliosa che abbattere con la mannaia sarebbe un clamoroso autogol per qualsiasi amministratore". Nicolò Moricci