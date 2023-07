Mole, c’è la tromba di Bosso Anteprima al teatro del parco

Un’anteprima d’eccezione per l’Ancona Jazz Summer Festival, che stasera (ore 21.30) al Teatro del Conero di Sirolo ospita Joyce Elaine Yuille e la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti. La cantante unisce notevoli doti vocali e un’ammaliante presenza scenica. L’anima soul di cui è permeato il suo canto la rende protagonista in svariate situazioni, tra cui l’esperienza accanto a Gloria Gaynor, durata ben sei anni, è la più probante. La Colours Jazz Orchestra, diretta da un trombonista e arrangiatore tra i più richiesti in Italia, affianca alle capacità musicali una versatilità impressionante, di assoluto livello, dopo le tante collaborazioni con importanti nomi del jazz internazionale.

Domani (ore 21.30) il festival accoglierà alla Mole Vanvitelliana di Ancona la prima star di questa speciale edizione, che segna i cinquant’anni di attività di Ancona Jazz, storica associazione guidata da Giancarlo Di Napoli. E’ Fabrizio Bosso, la cui tromba sarà affiancata da pianoforte (Julian Oliver Mazzariello), contrabbasso (Jacopo Ferrazza ) e batteria (Nicola Angelucci). Ancona Jazz ha avuto un rapporto continuo con Bosso, fin dal 1997. L’allora 24enne musicista lasciò capire subito quel grande talento che diede poi vita a uno straordinario percorso artistico. In effetti, il trombettista non ha mai posto paletti a collaborazioni disparate, dal jazz alla musica leggera (Baglioni, Cammariere, Zero, Gualazzi...), riuscendo tuttavia a mettere sempre in mostra uno specifico autoritratto basato su una profonda conoscenza della tradizione, una fertile fantasia, un senso della costruzione della frase melodica degno dei fuoriclasse. Per il concerto di Ancona Bosso tornerà al penultimo lavoro, "We 4", formato solo da temi originali che testimoniano l’amore viscerale verso il grande jazz e l’adesione ritmica e emozionale a un linguaggio assimilato con totale, abbagliante, maestria.