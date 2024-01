Mole, estate senza eventi. Stop anche al Lazzabaretto: "Tour itinerante in città"

Estate 2024, la stagione del Lazzabaretto salta a causa dei lavori sul ponte di collegamento. A ufficializzarlo è stata l’assessore comunale alla cultura Anna Maria Bertini che ha precisato come l’ultimo anno del contratto di gestione dell’iniziativa al Gulliver verrà posticipato al 2025. Scetticismo è stato espresso dai consiglieri di minoranza, in particolare Carlo Pesaresi, Diego Urbisaglia e Giacomo Petrelli, mentre al momento non è chiaro se il Comune ha in serbo un’alternativa al Lazzabaretto in un’altra location e con un format identico o diverso, dettaglio di cui si sta occupando l’assessore con delega alla ‘Economia della notte’ Marco Battino.

Di fatto nel 2024 le luci della Mole Vanvitelliana si spegneranno quasi del tutto. La stessa Bertini ha confermato che gli spettacoli dentro la corte della Mole non ci saranno, così come il Cinema del Lazzaretto. L’alternativa della stagione degli spettacoli l’ha spiegata la stessa Bertini e prevede un tour itinerante in tutta la città: "La prossima settimana porteremo il provvedimento in giunta – ha detto l’assessore durante la seduta della Commissione – chiarendo modalità, budget e calendario. Di sicuro organizzeremo eventi a Posatora, nelle piazze Plebiscito, Papa, Roma e san Francesco, alla Cittadella e anche spettacoli all’Anfiteatro Romano. Vogliamo portare la cultura fuori da un solo contenitore e coinvolgere tutta la città. Faremo una pianificazione del calendario attraverso una manifestazione d’interesse e aggiudicheremo ogni singolo spazio, prima di fare un bando per assegnare i singoli spazi. Entro marzo ce la dovremmo fare".

Insomma, da una gestione Mole-centrica della cultura a una diametralmente opposta. I tempi e le modalità di concessione degli spazi, senza risorse date al momento rappresentano un grande punto interrogativo che la Bertini e la giunta dipaneranno nelle prossime settimane. Una cosa è certa, entro febbraio verrà portata in consiglio la variazione di bilancio per la cultura annunciato per i primi giorni di gennaio. Cultura e ‘Grandi eventi’ saranno in un certo senso uniti insieme, ma fuori dalla Mole che, intanto, fino al 2025 continuerà a essere gestita da Mobilità & Parcheggi. Il contratto di gestione scadeva il 31 gennaio prossimo, ma la Bertini ha annunciato ieri la proroga attraverso una modifica del contratto di servizio su cui ancora c’è molta confusione. L’assessore una cosa però l’ha detta: "Questa modifica ci consentirà di risparmiare parecchie risorse. Il costo annuo di gestione della Mole è di 250mila euro, io conto di tagliarlo della metà col solo costo vivo del personale. A gestire il tutto, apertura, chiusura e presenza durante gli eventi, pulizia e manutenzioni ordinarie, sarà Anna Maria Latilla dalla sede dell’assessorato e non più la dottoressa Marchetti dalla sede di M&P. Personale è stato ridotto e le pulizie le farà la ditta che ha appalto di tutto il Comune".

Pierfrancesco Curzi