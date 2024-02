Mole, i lavori che dividono. Due opzioni per il ponte:. Lazzabaretto e il cinema si possono ancora salvare

Lavori sul ponticello pedonale, la stagione 2024 del Lazzabaretto e dell’arena cinema non è ancora compromessa. Intervento generale subito con tempi certi, ossia entro l’estate, oppure messa in sicurezza del ponte e lavori al via da settembre. La terza opzione è quella di non riuscire a mettere le mani su quel ponte rinviando dunque la stagione del Lazzabaretto all’anno prossimo. Tutto dipenderà dall’intervento tecnico sulla struttura che l’amministrazione sta portando avanti.

Secondo il titolare dell’assessorato dei Lavori pubblici esistono una serie di opzioni per far sì che la stagione estiva del bar dedicato a tantissimi giovani e non solo possa essere garantita e non slittare al 2025. Stefano Tombolini, assessore competente, ieri pomeriggio ha effettuato un sopralluogo alla Mole Vanvitelliana per fare il punto dei lavori sull’intervento complessivo alla Mole, con particolare attenzione tuttavia per il famoso ponticello che collega il molo dove ogni estate viene attivato il chiosco bar: "Mi sono confrontato coi tecnici e con il responsabile della ditta che sta effettuando l’intervento – spiega Tombolini al Carlino – e ho chiesto cosa si può e non si può fare. Gli scenari sostanzialmente sono due, ma in ogni caso vorrei dalle strutture una risposta chiara e in tempi abbastanza rapidi. La soluzione migliore, ovviamente, sarebbe la presa in carico immediata dello stralcio, mettendo mano subito al progetto e fare in modo che il cantiere, almeno in quel punto, possa essere chiuso entro la fine di maggio, al massimo entro le prime due settimane di giugno. La seconda è altrettanto chiara e punta a rendere utilizzabile quel ponte per l’estate per poi mettere mano alla struttura all’inizio dell’autunno prossimo. In quel caso sarebbe necessario effettuare le dovute prove di carico sull’esistente, mettere in sicurezza la struttura e consentire il transito delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio d’acqua che circonda il Lazzaretto".

Insomma, rifare il ponte da nuovo in gran fretta, consegnando l’opera nel giro di 120-130 giorni, oppure mettere in sicurezza il tutto e fare poi i lavori con calma a stagione terminata. Stando a quanto detto in commissione dall’assessore comunale alla Cultura, Anna Maria Bertini, la settimana scorsa, la terza opzione sembrava quella ormai certa: "I lavori per il ponticello non possono essere fatti prima dell’estate, la stagione del Lazzabaretto sarà sicuramente spostata al 2025" ha detto in soldoni la Bertini in quella seduta che tante reazioni ha suscitato.

Il ponte in questione è solo un pezzo secondario di un appalto che comprende la sala Tabacchi e altri spazi della Mole Vanvitelliana. Un progetto da oltre 1,5 milioni di euro, uno dei tanti ‘pezzi’ del complesso mosaico del sito culturale interessato da tanti cantieri. L’opera è stata consegnata l’autunno scorso e la consegna dell’appalto è prevista entro il mese di ottobre del 2025.

Pierfrancesco Curzi