Mole, l’assurdo regolamento L’allerta meteo cancella gli spettacoli il giorno prima

Pare che alla Mole Vanvitelliana, e solo lì, siano molto preoccupati che il pubblico si possa bagnare a causa della pioggia. Al punto che uno spettacolo può essere annullato il giorno prima in cui è prevista la sua messa in scena. Per prendere il provvedimento è sufficiente un’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile. Nonostante l’estrema variabilità delle condizioni meteorologiche (soprattutto in un periodo come questo), che dovrebbe indurre a una certa prudenza prima di assumersi la responsabilità di certe decisioni, il vigente regolamento della Mole in materia di sicurezza consente quanto è accaduto. Così, lo spettacolo ‘Disprezzo della donna. Il futurismo delle specie’, che la Compagnia FrosiniTimpano avrebbe dovuto presentare ieri sera nella corte della Mole, è stato cancellato, per il disappunto del pubblico, della compagnia e naturalmente degli organizzatori del festival di poesia ‘La punta della lingua’, nel cui ambito era programmato l’evento in questione. L’organizzazione comunica che le modalità di rimborso verranno comunicate ai possessori di biglietti nei prossimi giorni.

Il provvedimento riguarda la giunta precedente, perché il piano di sicurezza relativo agli spettacoli dal vivo è ‘vecchio’. Qualcuno direbbe anche superato, visto che la pandemia, per fortuna, sembra essersi fermata. Di perplessità ne ha sicuramente Valerio Cuccaroni, presidente dell’associazione Nie Wiem, che organizza il festival, di cui è co-direttore artistico (l’altro co-direttore è Luigi Socci). "Le previsioni fatte il giorno prima, a mezzogiorno, non sono affidabili. Avrei capito nel caso di un’allerta arancione, ma un’allerta gialla... Se ci fossimo trovati ancora in piena pandemia il provvedimento sarebbe stato più comprensibile. Ma non è la prima volta che ci troviamo in difficoltà a causa del regolamento di sicurezza della Mole Vanvitelliana, molto complesso e rigido. Mi auguro che mutino le disposizioni, che adesso rendono difficile anche mettere un tavolino in uno spazio di cento metri quadrati".

L’associazione Nie Wiem è stata anche sfortunata, perché, ricorda Cuccaroni, "l’amministrazione ci ha dato la disponibilità del Teatro Sperimentale, ma questo era già occupato. Lo spettacolo della Compagnia FrosiniTimpano richiede certe accortezze, ma noi avremmo deciso sulla base delle probabilità che piovesse. E tali probabilità erano diminuite nel corso del tempo". Una decisione affrettata, l’annullamento? Una mancanza di considerazione per chi lavora, artisti e organizzatori, per chi nel fare questo festival, da tempo un’eccellenza a livello nazionale, mette cuore e anima? Il sospetto resta.

r. m.