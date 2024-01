Mole, si corre ai ripari. Sconfessata la Bertini: l’Arena cinema è salva, si tenta anche con il Lazza

Le parole pronunciate dal consigliere di opposizione Carlo Pesaresi, nell’intervista al Carlino di ieri, sono sacrosante. Quando l’ex candidato alle Primarie del centrosinistra sottolinea come "il sindaco Daniele Silvetti ha sempre detto di avere a cuore la cultura" e di averne fatto un cavallo di battaglia in campagna elettorale, dice la realtà. E per questo lo stesso Pesaresi sottolinea come abbia dell’incredibile quello che sta accadendo sotto la guida dell’assessore al settore Anna Maria Bertini arrivando a chiederne la sostituzione.

Ovviamente, se una richiesta arriva dalla fazione opposta, è difficile che poi si avveri, ma i mal di pancia all’interno dell’amministrazione comunale non mancano. E per questo si cerca di placare il polverone che si è creato quando l’assessore ha annunciato una sorta di stop alle attività all’interno della Mole bloccando anche la stagione dello storico Lazzabaretto e dell’Arena cinema. La motivazione sarebbe da ricercare nei lavori non completati sul ponticello di accesso alla zona del Lazzabaretto. Tutto questo senza dimenticare che anche l’attività all’interno della corte della Mole era stata già in qualche modo limitata fino al prossimo anno per gli interventi di ristrutturazione dell’ultima parte del pentagono sul mare.

Ma gli annunci si possono fare in tanti modi e, soprattutto, prima cercando di andare incontro alle necessità degli organizzatori e della stessa cittadinanza. Ecco allora che da Palazzo del Popolo rimbalza la notizia che l’attività dell’arena cinematografica alla Mole è praticamente salva e, allo stesso modo, si sta cercando di intervenire per garantire l’accesso all’area del Lazzabaretto consentendo di non bloccare l’estate di musica, incontri e dibattiti sul mare.

Che l’assessore Bertini non fosse una specialista della politica lo avevamo scritto su queste colonne ormai mesi fa. Non è facile passare dal ruolo di dirigente, poco o per niente a contatto con chi nella città opera, a quello di politico pronto, nei limiti del possibile, ad andare incontro alle varie richieste, a dialogare con chi nella città vuole investire, senza mettere paletti burocratici ogni piè sospinto. Probabile che nel progetto culturale della Bertini ci sia una profonda modifica dell’utilizzo della Mole, spazio da dedicare a mostre di eccellenza, ad allestimenti permanenti, insomma ad elevare la qualità del "prodotto". Ma poi si devono fare i conti anche con i desiderata della città: in quegli spazi tanti giovani e da tanti anni, trascorrono le loro serate estive anche semplicemente per scambiare due chiacchiere. Eliminare tutto questo senza un’alternativa dello stesso valore, sarebbe un peccato facendo della Mole un luogo di elite semmai deserto nelle notti d’estate.

Comunque, adesso, l’importante è provare a salvare quest’estate come sembra stia facendo l’amministrazione comunale, poi ci sarà tempo per capire i desiderata dell’assessore.

Alfredo Quarta