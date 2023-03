Mole Vanvitelliana, oggi biglietto ridotto a tutti per poter visitare la mostra "Pianeta Mare"

Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, che quest’anno si concentra sull’accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. Per l’occasione il Comune di Ancona promuove le visite alla bellissima mostra ‘Pianeta Mare’, allestita nella Mole Vanvitelliana, con un biglietto ridotto per tutti (5 euro). La mostra presenta le magnifiche foto ‘dal cielo’ di Yann Arthus-Bertrand e quelle subacquee di Brian Skerry, e include la proiezione di un docufilm dello stesso Arthus-Bertrand. Negli scatti esposti si scoprono le bellezze degli oceani ma anche l’importanza e la necessità di tutelare il mare quale patrimonio dell’umanità. Le foto, a colori e in grandi formati, fanno osservare da vicino e in modo inedito, la ricchezza e la varietà di ambienti marini e costieri, di specie animali e vegetali.