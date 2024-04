Mole, visita guidata alla mostra "Dal Futurismo all’Informale. Capolavori della collezione del Mart"

Un altro appuntamento per scoprire la mostra ‘Dal Futurismo all’Informale. Capolavori della collezione del MART’, insieme al nuovo allestimento temporaneo della Galleria d’Arte Moderna della Pinacoteca Civica di Ancona. Oggi (ore 17, ingresso 12 euro, gratuito per i minori di 14 anni) è prevista una visita guidata alla esposizione, che accoglie una selezione di opere provenienti dal Mart, una delle più importanti raccolte di arte contemporanea in Italia, che raccontano le trasformazioni dell’avanguardia italiana dal futurismo all’informale: cominciando da Depero e i futuristi, si passa poi a De Chirico e alla riscoperta del figurativo, fino ad arrivare all’arte degli anni Cinquanta-Sessanta con le bruciature di Burri e lo Spazialismo di Fontana. Per informazioni e prenotazioni: 071205677 e museicivici.ancona@gmail.com.