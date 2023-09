Molesta 12enne in libreria: ora rischia un processo per violenza sessuale aggravata

Ancona, 26 settembre 2023 – Era in libreria e stava davanti ad una scaffalatura per scegliere una lettura quando sarebbe stata avvicinata da un adulto che prima si è strusciato su di lei, con la sua parte intima, poi le ha infilato una mano nel giubbetto che indossava per toccarle il pube. A subire le molestie è stata una bambina di 12 anni, italiana. Si trovava in centro, alla libreria Feltrinelli di corso Garibaldi, insieme alla sorella più grande. Lì erano state lasciate poco prima dalla madre che si era assentata un momento, il tempo di prendere un caffè al bar e poi ritornare dalle figlie che volevano acquistare dei libri. Quando la donna è tornata in libreria ha trovato un campanello di gente attorno alla figlia, che piangeva con gli occhi sbarrati. "È stato lui, è stato lui", ripeteva indicando un uomo lì nelle vicinanze e che era rimasto immobile assistendo alla scena. Le grida e le lacrime hanno fatto avvicinare anche un poliziotto che si trovava in libreria, ma fuori servizio. Dalle lacrime della minorenne è stato possibile capire che era stata palpeggiata dalla persona che aveva indicato. Il fatto risale al 20 febbraio dello scorso anno. In libreria era arrivata poi una pattuglia della polizia, in servizio in centro, allertata dal collega in borghese. Erano state prese le generalità del presunto maniaco.

A sette mesi dai fatti il molestatore rischia di finire a processo per violenza sessuale aggravata. Si tratta di uomo di 65 anni, anche lui italiano. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dopo aver concluso l’incidente probatorio sulla minore. Ieri, nell’udienza preliminare davanti alla gup Francesca De Palma, sono state formalizzate le costituzioni di parte civile per la bambina, rappresentata dall’avvocato Andrea Nobili, e per il padre, rappresentato dall’avvocato Bernardo Becci. L’indagato è difeso dall’avvocato Marcellino Marcellini e ha sempre respinto le accuse tanto che non avrebbe avanzato nemmeno richieste di procedere con un rito alternativo che garantirebbe uno sconto di pena in caso di condanna. La discussione è stata rinviata al 29 gennaio prossimo per una verifica sulla trascrizione dell’incidente probatorio. Sul 65enne peserebbero solo le parole della bambina. In libreria non c’erano telecamere in quell’area, una sezione di libri per bambini. Portata però in questura la minorenne aveva fornito una testimonianza ritenuta genuina dalla polizia che poi aveva formalizzato l’accusa di violenza sessuale aggravata perché commessa su una minore di anni 14.