"Molesta due donne". Arrestato l’8 marzo

Prima ha tentato di baciare in bocca una 53enne che passeggiava in via Trieste, a Moie di Maiolati Spontini, fermandola e tirandola a sé con la forza, poi si è avvicinato a una 43enne, vicino al parco cittadino, e abbracciandola da dietro le ha ha stretto le mani addosso. Non erano chiari i suoi intenti, ma le due donne si sono sentite in pericolo. La prima è riuscita a divincolarsi e a correre via, la seconda è stata aiutata da una pattuglia dei carabinieri che controllava la zona, dopo che erano arrivate delle segnalazioni di un maniaco che si aggirava nelle vicinanze del parco pubblico e che si sarebbe anche denudato. L’intervento dei militari ha fatto scattare l’arresto per un 26enne tunisino, domiciliato a Rosora da alcuni parenti. L’accusa è di violenza sessuale. Le manette risalgono all’8 marzo, nella giornata internazionale delle donne, a Moie, e ieri mattina, al tribunale di Ancona, la gip Sonia Piermartini ha convalidato l’arresto con la misura cautelare dei domiciliari con il braccialetto elettronico (a casa di parenti che abitano a Moie). Il tunisino, difeso dall’avvocato Massimiliano Bossio, non è stato in grado di rispondere alle domande della giudice. Ripeteva soltanto la sua età, un numero quindi, senza mostrare segni che stava capendo quello che gli succedeva attorno. Il suo difensore ha prodotto una serie di certificati medici, che riguardano accertamenti fatti in Tunisia, per i quali il 26enne sarebbe affetto da disturbi del comportamento, una sindrome delirante e affetto anche da allucinazioni. Il giovane non risulta però essere in cura qua in Italia, né al centro di salute mentale, né da un medico psichiatra. Le due aggressioni sono avvenute a poche ore di distanza, e sempre nella stessa zona, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. La prima donna aveva sporto denuncia ai carabinieri dopo che il tunisino aveva cercato di baciarla con la forza. La seconda è stata salvata proprio da un intervento in diretta dei militari. Hanno sentito la donna urlare e chiedere aiuto e il 26enne era ancora vicino a lei. Il tam tam sulla presenza di un ipotetico maniaco, che si aggirava vicino al parco, è finito anche sui social network, dove si metteva in guardia donne e ragazze sulla presenza di uno straniero che stava molestando le persone di sesso femminile che incontrava, invitando a non andare in giro da sole. La stessa persona, nei giorni precedenti, si sarebbe abbassata i pantaloni mostrando i genitali a una babysitter che passeggiava con una bimba. Il suo legale non ha avuto però notizia dello striptease.