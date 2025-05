Molesta gli spettatori del concerto a Rimini e morde un poliziotto: anconetano nei guai

In preda ai fumi dell’alcol, a torso nudo e senza scarpe ha cercato di rovinare il concerto del Primo maggio in corso al Marecchia Dream Fest ed è stato necessario l’intervento del personale della questura di Rimini per riportarlo alla calma ma, l’esagitato, ha preso a morsi un agente. Il parapiglia nella prima serata di giovedì quando, nel parco XXV aprile della città romagnola era in corso la kermesse con quello che è stato poi identificato per un 30enne anconetano il quale, ubriaco, ha iniziato a molestare i presenti per poi insultarli e prenderli a spintoni. Intorno alle 21 gli agenti sono intervenuti riconoscendo l’uomo come quello che, poco prima, era stato più volte segnalato per i comportamenti al di sopra delle righe. Nonostante i tentativi per calmarlo, all’improvviso il 30enne si è scagliato contro un agente prendendolo a calci e pugni. Arrestato e processato.