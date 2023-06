Molesta una ragazza, caos a Porta Valle

"Mia figlia era con una sua amica a Porta Valle ad attendere il pullman che l’avrebbe portata a Chiaravalle quando le si è avvicinato un uomo a dorso nudo che più volte l’ha presa per un abbraccio dicendole: ‘Sei mia.. devi venire con me’. Lei per fortuna è riuscita a scansarsi anche grazie all’amica e a un signore intervenuto". A parlare è il papà di una ragazzina, minorenne, che mercoledì, alle 17,30, si è trovata nel mezzo di un episodio davvero poco piacevole. Un episodio piuttosto lungo perché il protagonista, un somalo, 32enne, prima di avvicinarsi a lei avrebbe dato in escandescenze con l’autista ed alcuni passeggeri e poi anche al pronto soccorso dove è stato portato in ambulanza. Visibilmente ubriaco e a dorso nudo sarebbe voluto salire sull’autobus diretto al capoluogo senza pagare il biglietto. Al ‘no’ dell’autista ha scatenato l’inferno e iniziato a inveire. Tante le persone presenti a Porta Valle, quelle che scendevano e salivano sui mezzi pubblici e gli avventori del vicino bar. Alcuni hanno ripreso in parte la scena. "Per fortuna – spiega ancora il papà – mia figlia è riuscita a mettersi al sicuro dentro l’autobus grazie all’intervento di un signore e alla sua amica. Una volta dentro lui continuava ad insistere nel voler salire poi non so cosa sia accaduto, forse è scivolato e ha battuto la testa. I passeggeri sono stati trasferiti in un altro bus essendo quello sporco di sangue. Io non ero presente altrimenti non so cosa avrei fatto". In realtà il somalo sarebbe stato affrontato da un altro passeggero, di origini straniere anche lui che non voleva che la corsa tardasse. Sarebbe volato uno schiaffo e lui nel cadere sull’asfalto avrebbe riportato un taglio profondo alla testa. Con il dorso, le braccia e il volto insanguinati l’uomo ha continuato a dare in escandescenze anche all’arrivo dei carabinieri che poi sono riusciti a placarlo e fare in modo che fosse trasportato al pronto soccorso. Qui è stato curato e sottoposto a tutti gli accertamenti ma nell’attesa di essere preso in carico ma prima si è allontanato a piedi. Raggiunto dagli agenti del commissariato jesino è stato fotosegnalato e riaccompagnato al pronto soccorso dell’Urbani dove si trova ancora in osservazione. Al momento non risultano denunce nei suoi confronti, ma a ricostruire l’accaduto ci sono i video dei telefonino e le immagini delle telecamere comunali installate proprio nel piazzale di Porta Valle per prevenire fenomeni come questi. Torna la paura a Porta Valle e sono gli stessi operatori a chiedere maggiore sicurezza.