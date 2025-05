Molestata a 12 anni nel portone. L’anziano patteggia la pena: due anni

Prima l’avrebbe aiutata ad attraversare la strada poi, una volta che la ragazzina, 12 anni, era arrivata al portone, l’avrebbe stretta a sé e baciata sulla bocca lasciandosi andare anche con apprezzamenti spinti. "Dai vienimi a trovare ogni tanto, sei diventata proprio bella". A molestare la minorenne sarebbe stato un vicino di casa che ieri ha patteggiato a due anni per violenza sessuale, davanti alla giudice Francesca De Palma. Imputato un 75enne, difeso dall’avvocato Riccardo Leonardi. La giudice gli ha sospeso la pena vincolandolo a frequentare un percorso specifico di recupero nella cooperativa Polo9 che si occupa anche di riabilitare persone a cui vengono contestati reati a sfondo sessuale. Il 75enne ha sempre negato le accuse, conosceva quella ragazzina, l’avrebbe praticamente vista crescere e si sentiva per lei come un nonno che vuole bene alla propria nipote. Alla 12enne avrebbe rivolto sono affetto, nulla di più. L’episodio che lo ha portato a processo risale alla primavera del 2023, a Falconara, in una palazzina di condomini dove si conoscevano tutti da anni.

Quel giorno l’anziano e la minorenne si sarebbero incontrati vicino casa. La 12enne tornava da scuola e il 75enne l’avrebbe aiutata ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Insieme sono arrivati al portone e una volta dentro l’androne lui l’avrebbe tirata a sé e baciata profondamente con forza. La ragazzina era corsa a casa scoppiando a piangere. Poco a poco ha raccontato ai genitori cosa le era successo e i familiari hanno telefonato al vicino convocandolo in casa loro con una scusa. Nell’abitazione c’è stata una forte discussione dove il 75enne le avrebbe prese, riportando una prognosi di 30 giorni per una frattura a un osso sotto l’occhio. Per quella aggressione l’anziano ha sporto denuncia per lesioni e contemporaneamente si è trovato denunciato per violenza sessuale su minore. Il processo per lesioni è ancora in corso. La minorenne nel patteggiamento era rappresentata dall’avvocato Arianna Benni.

ma. ver.