Ancona, molestata a 17 anni mentre passeggia: condannato un rappresentante

Una delle tante campagne contro la violenza sulle donne. Anche nella nostra provincia continuano i casi di molestie e soprusi

Ancona, 24 marzo 2023 – Passeggiava sul Conero quando è stata avvicinata da un uomo, a bordo di un’auto, che le avrebbe chiesto una prestazione sessuale esplicita: "Mi fai una s. ?". Protagonista dell’approccio hard una 17enne che per sfuggire alle avance avrebbe tagliato per campi. Il conducente, un 67enne anconetano che fa il rappresentante, rischiava una condanna per tentata violenza sessuale ma ieri il collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi ha ridimensionato l’accusa condannandolo per molestie: tre mesi, pena sospesa, più un risarcimento di 2mila euro alla minorenne che si è costituita parte civile nel procedimento. L’accusa principale per cui l’imputato è finito a processo era quella di tentata violenza sessuale per i fatti che risalgono al 9 giugno 2020.

La minorenne quella mattina, erano circa le 8, era uscita presto di casa per fare una passeggiata e si trovava da sola quando, mentre camminava in zona Coppo, a Sirolo, nel tratto di via Valcastagno e via Concio, sarebbe stata avvicinata dal rappresentante che si trovava a bordo di una Lancia Y. Abbassato il finestrino il 67enne si sarebbe sporto in avanti dicendole: "Mi fai una s. ?".

Lei, che non lo aveva mai visto prima, era corsa via spaventata, lungo un campo per seminarlo e raggiungere la propria casa dove è arrivata in lacrime chiedendo aiuto alla madre. La Procura ordinaria inizialmente aveva chiesto l’archiviazione del fatto che però è stato poi avocato dall’allora procuratore generale Sergio Sottani (prima che lasciasse l’incarico) per il quale l’episodio meritava l’esercizio dell’azione penale. La stessa Procura generale ieri ha chiesto la condanna ravvisando però il reato di molestie ritenendo mancante la condotta violenta.

Di diverso avviso l’avvocato di parte civile che ha ritenuto che la domanda volgare rivolta alla minore da parte dell’imputato sarebbe stata retorica, preannunciando quello che sarebbe successo dopo se non fosse riuscita a fuggire. Dopo il primo rifiuto della 17enne l’uomo avrebbe fatto inversione di marcia, contestava l’accusa, approfittando del parcheggio di un b&b e tornando poi alla carica una seconda volta. Acquisite le immagini di videosorveglianza del b&b e quelle di pubblica sicurezza si vedrebbe una Lancia Y scura, in una si vedeva la targa, era quella contestata all’imputato, "ma in orari diversi e non compatibili con le accuse" ha sostenuto la difesa dell’uomo affidata all’avvocato Paolo Sfrappini.