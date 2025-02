Molestie alla cena aziendale: "Mi ha versato addosso acqua"

Molestata alla cena aziendale dove un collega le avrebbe rovesciato prima un cocktail addosso e poi, prima di entrare in bagno per asciugarsi, le avrebbe sussurrato all’orecchio: "Mi piacciono le donne bagnate". La giovane impiegata, 23 anni, sarebbe diventata il pallino fisso di un dipendente di una multinazionale senigalliese, con mansioni di centralinista e addetto all’accoglienza, al punto di tentare di baciarla con la forza e abbracciarla contro la sua volontà. Era dicembre del 2022. L’episodio sarebbe stato solo uno di una serie di atteggiamenti sopra le righe poi denunciati dalla ragazza. Il centralinista, 57 anni, di Trecastelli, è finito a processo per tentata violenza sessuale e molestie continuate perché il collega l’avrebbe infastidita fino a febbraio del 2023 con frasi quali "ciao bella". Ieri il dibattimento si è aperto davanti al collegio penale, presieduto dalla giudice Francesca Pizii, ed è stata sentita in aula la vittima, parte civile con l’avvocato Domenico Liso. Ha raccontato l’episodio del liquido che le era stato versato addosso durante la festa aziendale, tenuta alla Rotonda di Seniagllia. "Una bottiglia da due litri di acqua – ha sostenuto la parte offesa – me l’ha rovesciata sulla testa. Poco prima, mentre ballavo con mia sorella, mi aveva rovesciato un cocktail. Mentre mi sono diretta in bagno per asciugarmi mi ha presa e tirata a sé per baciarmi. Mi ha baciato di lato perché io non volevo e ho cercato di spostarmi. E’ arrivato subito un collega e lo ha allontanato, mi ha visto terrorizzata e mi ha chiesto cosa fosse successo". La denuncia è stata fatta a marzo 2023. Prossima udienza il 26 giugno per l’esame dell’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Peverelli.

ma. ver.