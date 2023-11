Molestie alla ex: bloccato un 35enne stalker

È scattato il braccialetto elettronico per stalking nei confronti di un 35enne senigalliese accusato di stalking per aver ripetutamente molestato la sua ex compagna. Non si era rassegnato alla fine della loro relazione, poi, per un periodo il silenzio, tanto da far presagire alla vittima che l’incubo fosse terminato. Invece, qualche mese dopo l’uomo ha ripreso a molestare nuovamente la donna, fino a renderle la vita impossibile. È stato in quel momento che la Polizia è intervenuta sottoponendo l’uomo al controllo tramite braccialetto elettronico. Lo strumento viene applicato al destinatario di una misura di sicurezza o di una pena. Serve a controllare a distanza dove si trova il soggetto, tramite segnale Gps. Il braccialetto elettronico non può essere rimosso per tutta la durata della misura, salvo i momenti della manutenzione specifica. Può, inoltre, essere tolto solo dall’autorità di pubblica sicurezza.

La misura è stata applicata una settimana fa e alla vittima e alcuni suoi familiari è stato fornito un walkie talkie per entrare in contatto immediatamente con la polizia. Nel periodo di silenzio, la donna aveva pensato finalmente di essersi liberata dalla ‘follia’ del suo ex, che per un po’ di tempo l’aveva molestata e poi, dopo i numerosi tentativi di allontanamento e le varie azioni intraprese anche con l’aiuto delle forze dell’ordine, il tutto sembrava essersi fermato, per poi improvvisamente riprendere, anche con più insistenza di prima ed interessando non solo lei, ma anche le persone che gravitano e hanno gravitato nella sua vita.

Una gelosia implacabile quella dello stalker vintage, perché agiva anche con lettere scritte a mano. Dal telefonino alla penna, un modo diverso ma altrettanto invasivo nei pensieri di tutte quelle persone che purtroppo, sono dovute entrare, loro malgrado in contatto con l’uomo. Circa dieci giorni fa per lui è arrivata la misura che gli vieta di avvicinarsi alla donna, nella speranza che possa finalmente mettere la parola fine a tutto ciò che ha reso un inferno la vita della vittima e dei suoi familiari. La speranza di ritrovare un po’ di serenità in una vita che per lungo tempo è stata minata dalle molestie di quella persona che avrebbe dovuto proteggerla. Una relazione arrivata al capolinea ma non per lui che non ha voluto rassegnarsi alla parola fine, cercando di voltare pagina e ricominciare.