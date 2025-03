Molesto al pronto soccorso. Via dall’ospedale per un anno

Trova per terra la cartella clinica di un paziente e dopo averlo contattato gli chiede dei soldi per potergliela restituire. "Te la do se mi paghi", avrebbe detto un 60enne, italiano, ad un utente dell’ospedale di Torrette che aveva smarrito i documenti perché gli erano caduti mentre usciva dal nosocomio dopo una visita medica. Un’estorsione in piena regola che stava per essere commessa se la vittima non si fosse rivolta alla polizia. Il paziente non si è perso d’animo e dopo aver chiesto al 60enne come doveva fare si è rivolto al posto di polizia fisso che si trova all’interno dell’ospedale di Torrette per denunciarlo per tentata estorsione.

Dopo la denuncia gli agenti sono riusciti a rintracciare il 60enne, un soggetto già noto alle forze dell’ordine perché è spesso di casa in ospedale, dove chiede l’elemosina e staziona spesso davanti all’ingresso principale e anche nell’area del pronto soccorso. I poliziotti lo hanno rintracciato e il paziente ha potuto riavere la cartella clinica senza sborsare un euro. Il 60enne aveva trovato i documenti medici lungo un corridoio dell’ospedale, così ha sostenuto. Sui fogli c’erano i dati personali del paziente in cura, l’indirizzo e anche un telefono dove poi lo ha contattato sperando che la sua richiesta di avere una sorta di ricompensa sarebbe andata a buon fine. Ma non è stato così.

Oltre alla denuncia per tentata estorsione è arrivato per lui anche il daspo urbano, il divieto di accesso alle aree urbane. Non potrà più stazionare e accedere, senza un valido motivo, all’interno dell’ospedale di Torrette a meno che non deve sottoporsi a visite o cure mediche. Il 60enne, un senza fissa dimora, è un assiduo frequentatore dell’ospedale, e non sempre la sua presenza è stata pacifica. Capitava spesso che, stazionando dentro la sala d’attesa del pronto soccorso, infastidiva i sanitari e i pazienti in attesa con un comportamento minaccioso e aggressivo. In ospedale si piazzava anche a chiedere l’elemosina fino a diventare molesto nei confronti degli avventori della struttura sanitaria. Dopo la denuncia fatta dal paziente ricattato per riavere la cartella clinica il questore Cesare Capocasa ha attuato anche il provvedimento di prevenzione, il daspo urbano appunto, con il quale l’uomo non potrà accedere all’area ospedaliera per un anno. Se non osserverà il divieto rischia anche l’arresto. La polizia continuerà a vigilare affinché non si avvicini a disturbare medici e pazienti.

ma. ver.