Molestò una cronista, confermata condanna per violenza sessuale

La sua palpata aveva fatto il giro del Paese: la Corte di Appello di Firenze ora ha confermato la condanna di primo grado, per violenza sessuale, del ristoratore chiaravallese Andrea Serrani, 49 anni.

Nei panni di tifoso marchigiano, Serrani (in foto) quattro anni fa – era il 27 novembre 2021, fuori dallo stadio Castellani di Empoli, in provincia di Firenze, fu autore di un atto sessista nei confronti della giornalista Greta Beccaglia, mentre era impegnata in una diretta per Toscana Tv.

Il tribunale ha anche condannato Serrani al pagamento delle spese legali alla cronista e alle parti civili.

Il tribunale di Firenze il 20 dicembre del 2022 lo aveva condannato a un anno e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni morali e materiali.

Il gup del Tribunale di Firenze aveva disposto la sospensione della pena per cinque anni.

La decisione era subordinata alla partecipazione del soggetto a specifici percorsi di recupero.

Corsi che l’uomo era dunque tenuto a svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, dell’assistenza psicologica e del recupero di soggetti condannati per il reato di violenza sessuale.

Sono stati confermati in appello anche i risarcimenti e la refusione delle spese processuali a beneficio della Federazione nazionale della stampa italiana, costituita parte civile al fianco della collega, e del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.