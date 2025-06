"Molo Clementino e Area marina protetta: sconfessati dieci anni di giunta Mancinelli"

"Prendiamo atto che nel programma del centrosinistra per le elezioni regionali sono stati inclusi il ‘no’ alla banchina per le grandi navi da crociera al porto antico e il ‘sì’ all’area marina protetta e alla riapertura della stazione marittima. Una scelta che sconfessa dieci anni di politiche sbagliate della giunta Mancinelli e apre ad una discussione su un futuro sostenibile per la città di Ancona". Così in una nota il consigliere comunale di Altra Idea di Città e vicepresidente del Consiglio comunale, Francesco Rubini, che esulta parlando della contrarietà della coalizione regionale di centrosinistra all’attracco delle grandi navi al molo Clementino del porto di Ancona. Il "no" al progetto, infatti, è contenuto nel programma di coalizione per le elezioni regionali presentato ieri mattina, ad Ancona, dal candidato a presidente delle Marche, il dem Matteo Ricci.

La lista comunale di sinistra Altra Idea di Città, da sempre contraria al progetto, era stata tra gli organizzatori della manifestazione dello scorso settembre che si opponeva al banchinamento del molo per destinarlo ad hub crocieristico. "Ora ci domandiamo cosa dirà il Pd di Ancona, che ha avallato contro tutti quelle scelte e che candida alle Regionali Valeria Mancinelli, che, insieme a Ida Simonella, è stata la grande stratega di quelle posizioni. I cittadini e gli elettori hanno bisogno di coerenza e chiarezza", conclude Rubini.