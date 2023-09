Molo Clementino, il no è definitivo

Adesso è definitivo il ‘no’ dell’amministrazione comunale al molo Clementino per le grandi navi da crociera. Daniele Silvetti, dopo una serie di equivoci, si è espresso in maniera chiara: "Non ho mai avuto un dubbio su quel progetto – ha detto Silvetti rispondendo a una interrogazione di Francesco Rubini (Altra Idea di Città – Il molo per le grandi navi era e resta un grosso errore, anche se non sono contrario al crocierismo, non lo vogliamo lì. Mi ha ulteriormente convinto il parere del ministero e lo studio del Piano per l’inquinamento atmosferico". Silvetti ha poi dovuto rispondere anche nel merito del percorso vissuto dal Documento di Programmazione Strategica che traccia le linee guida dell’Autorità portuale e che deve essere ‘vidimato’, approvato e adottato. Un documento che ha seguito un iter temporale ben preciso. Il 29 giugno è stato adottato dall’Autorità di Sistema alla presenza di rappresentanti del Comune e della Regione. Di fatto dentro il documento non trovavano posto la ‘penisola’, tanto cara alla maggioranza e neppure il lungomare nord, ma, al contrario, figurava ancora proprio il molo Clementino: "La Regione ha inviato una nota in cui chiedeva di inserire la ‘penisola’, di fatto lo chiedevamo anche noi. Il 12 novembre l’iter si completerà" ha replicato Silvetti a una interrogazione di Ida Simonella (Ancona Futura).