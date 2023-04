"Molo Clementino, stop allo scempio"

"Se si parla di Porto Antico non si può non partire dalla nostra netta contrarietà al progetto della banchina per le grandi navi da crociera al molo Clementino. Un progetto folle con un impatto grave dal punto di vista storico e paesaggistico, ambientale e della salute pubblica. Tale progetto, se realizzato, determinerebbe nei fatti l’interdizione del porto antico e la sua oggettiva chiusura a qualsiasi progetto di libera fruizione. Centrodestra e centrosinistra, dunque, favorevoli a tale scempio, vogliono sottrarre il porto storico alla città affidandolo con una concessione di 52 anni a Msc. Noi, invece, unici in Consiglio comunale ad aver votato contro a tale prospettiva, pensiamo che il porto antico debba essere liberato del tutto e destinato a un utilizzo sociale e commerciale. Da questo punto di vista pensiamo che quell’area possa diventare, non solo un luogo di passeggio, relax e svago per le famiglie, ma anche un hub per eventi legati all’intrattenimento serale e notturno. Uno spazio che sappia unire le varie peculiarità architettoniche e paesaggistiche alle sue potenzialità attrattive per ricucire definitivamente il rapporto tra la città e il suo porto. L’area in questione potrebbe davvero diventare un luogo simbolo per gli anconetani e per i turisti. Nell’immediato, in sinergia con l’Autorità portuale, proponiamo da subito la reintroduzione nell’area di un punto bar e ristoro: è indecente che chi decida di trascorrere del tempo in questi luoghi non possa neanche comprare una bottiglietta d’acqua".