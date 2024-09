Molo per le grandi navi: "Soprintendenza diffidata"

Molo Clementino per le Grandi Navi da crociera, il Comitato Porto-Città diffida la Soprintendenza per la mancata applicazione delle norme a tutela dei beni monumentali del porto antico. Una vicenda lunga anni quella attorno alla realizzazione dell’hub della compagnia Msc, leader mondiale del crocierismo, nella nuova banchina la cui progettazione e opere propedeutiche sono in corso. Una vicenda tecnica, ma soprattutto politica che coinvolge le ultime due giunte. Promossa dalla giunta Mancinelli di centrosinistra, la banchina ha attirato le proteste di alcune associazioni anconetane, tra cui appunto il Comitato Porto-Città.

In mezzo resta l’attuale giunta di destra, a partire dal sindaco, Daniele Silvetti che ha tenuto sempre una posizione poco chiara sulla vicenda. Il Comitato adesso attacca su una questione tencica, comunque rilevante: "A seguito della ‘Diffida ad adempiere’ _ si legge in una nota inviata ieri in redazione _ presentata il 23 luglio dall’Associazione Verdi Ambiente e Società, la Soprintendenza di Ancona non ha dato alcuna risposta entro i 30 giorni concessi, confermando il suo atteggiamento latitante rispetto a quelli che sono i suoi compiti istituzionali. La diffida è stata presentata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, al Segretariato Regionale MIC per le Marche, alla Direzione Generale ABAP e al sindaco di Ancona, relativamente al progetto di banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino nel porto di Ancona attualmente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le varie autorizzazioni (Vas, valutazione ambientale strategica, e Via, valutazione impatto ambientale, ndr.).

Invece ha risposto il sindaco di Ancona che si è così tutelato da futuri procedimenti riproponendo il parere che l’amministrazione comunale espresse al Documento di Programmazione Strategica del Sistema Portuale con delibera di Giunta n. 506/2023. Il sindaco rimarca la sua contrarietà alla realizzazione dell’hub croceristico al molo Clementino. Peccato che lo dica a parole, perché nulla ha fatto con le azioni, considerato che il suo parere contrario non è stato recepito dall’Autorità Portuale. Ricordiamo che la proposta di revoca della delibera consiliare n. 50/2019, che ha dato il via al procedimento del banchinamento e la cui revoca avrebbe potuto ostacolarne la realizzazione, presentata in Consiglio Comunale dal consigliere Rubini su richiesta del Comitato Porto-Città, non è stata accolta dal sindaco e dalla sua maggioranza che si sono astenuti".

Pierfrancesco Curzi