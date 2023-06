Molo Sud, strage di multe "Ignorato il nostro accordo"

Parcheggi inesistenti e multe a raffica, esplode la protesta dei rappresentanti sindacali del cantiere navale Crn Ferretti Group alla Zipa. Un vecchio accordo siglato tra la vecchia amministrazione comunale e l’rsu del cantiere non sembra essere più rispettato vista la presenza quasi quotidiana di personale dei vigili urbani impiegato nella zona industriale del porto per elevare sanzioni: "Purtroppo, constatiamo che qualcosa è cambiato in Comune e la polizia municipale sta ignorando quello che è stato il nostro accordo _ dicono i rappresentanti sindacali del grande cantiere specializzato in nautica da diporto di lusso _. I vigili giornalmente appioppano multe a tutte le lavoratrici e i lavoratori che provengono, con i propri mezzi, da molti posti della provincia e della regione. Gli stessi, al contrario, ignorano di multare la sosta selvaggia dei TIR che si fermano ovunque specie quando sbarcano i traghetti".

Una protesta singolare, ma evidentemente doverosa. Alla Zipa è ormai evidente la grave mancanza di parcheggi per i lavoratori in un’area in forte espansione e con grandi volumi giornalieri di traffico. Solo al Crn si parla di almeno 1500 ingressi giornalieri di dipendenti diretti ed indiretti, ma se si guarda anche alle altre realtà produttive già presenti nell’area Molo Sud, si possono contare almeno il doppio delle presenze, tutte persone che giornalmente non sanno dove mettere le proprie auto. Da qui un appello alla nuova amministrazione comunale, appena insediata: "Si faccia carico di questi problemi e ci convochi al più presto a un tavolo con i responsabili al fine di individuare congiuntamente delle aree da adibire a parcheggio auto e risolvere il problema una volta per tutte _ aggiunge l’rsu del cantiere navale _. Chiediamo inoltre che il Comune dia immediato mandato alla polizia locale di non continuare a fare multe al Molo Sud, fino a quando non sia risolta questa problematica non verrà risolta. Al fine di farci ascoltare, non escludiamo, entro i prossimi giorni, di organizzare manifestazioni per mostrare tutta la nostra rabbia facendo sentire la presenza nell’area e nelle strade dell’area industriale anche per far avere un’idea chiara di quante persone siano coinvolte nel problema".