"Molte le ditte che falliranno"

"Sono d’accordo: una decisione andava presa, ma ora serve anche una soluzione efficace perché il problema così è soltanto rimandato". L’ingegner Alessandro Dentamaro, anconetano, ha seguito la progettazione e direzione lavori nell’ambito del superbonus e sottolinea come "l’incertezza abbia regnato sovrana negli ultimi anni". "Si è chiesto sostanzialmente ai proprietari di immobili di diventare imprenditori, cambiando continuamente regole e senza offrire certezze – rimarca l’ingegner Dentamaro -. Probabilmente questa decisione decreterà il fallimento di molte ditte. Personalmente con la fine dell’anno ho deciso di chiudere gli ultimi interventi da effettuare con bonus. C’è stata una corsa da parte dei tecnici ad asseverare le pratiche del superbonus per i condominii, ma c’è chi ancora attende la cessione del credito. Ci sono cantieri che si sono fermati e sono ripartiti più volte. Le norme cambiavano di continuo e ora è arrivata questa decisione che credo sia la pietra tombale sulla questione. E c’è da ricordare che lo stop alla cessione del credito non riguarda solo il superbonus ma anche le ‘normali’ ristrutturazioni con il recupero fiscale del 50% per chi non ha un lavoro che gli consente di detrarre o non ha sufficiente capienza. Un problema di enorme portata a cui è necessario mettere mano. Si dovrà trovare – spiega l’ingegner Dentamaro – uno strumento semplice e valido per tutti da attuare con tempistiche certe per la ristrutturazione del nostro patrimonio edilizio che per restare ad Ancona, in larga parte risale agli anni quaranta-cinquanta, ed è quindi piuttosto vetusto. Sarebbe opportuno stabilire delle regole e avere la certezza che non potranno cambiare almeno per 5 o 10 anni, anche perché c’è bisogno di formare i dipendenti e questo richiede tempo. Non possiamo nemmeno rischiare – conclude l’ingegnere anconetano – di vederci applicate delle sanzioni dall’Europa a causa dei nostri edifici a bassa efficienza energetica, vista la direzione che stanno prendendo le norme europee che verso l’introduzione dell’obbligo di adeguare gli immobili entro il 2030 (pena l’impossibilità di venderli o affittarli, ndr)". sa.fe.