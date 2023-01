"Molti di loro non avevano né calzini né scarpe ai piedi"

"Vedere la loro felicità negli occhi, il sollievo per un incubo finito dopo tanta sofferenza è qualcosa che non potrò mai dimenticare. La gioia dell’accoglienza, o la senti e ce l’hai altrimenti dovresti fare altro". Sono i dettagli a fare la differenza nel racconto umano di uno sbarco, quello fatto da uno dei 40 sanitari della Croce Rossa presenti l’altra sera sulla banchina 22 al momento dell’arrivo della Ocean Viking: "Certo _ racconta il membro Cri _ l’impatto di un salvataggio diretto in mare, quando quelle persone sono sui gommoni è un’altra cosa, ma quelli che ci siamo trovati davanti erano giovani stravolti. Gli abbiamo fornito subito abiti e scarpe nuove, come nuova è la vita che andranno ad affrontare dopo tanta sofferenza. Per loro non è tutto risolto, anzi, ma intanto sono ripartiti, hanno voltato pagina. La prima esperienza è andata, adesso aspettiamo con particolare desiderio l’arrivo della seconda nave che dovrebbe arrivare domani mattina presto (stamattina, ndr.)". Molti migranti infatti erano senza scarpe e calzini, con maglioni legati ai piedi per proteggersi gli arti dal freddo pavimento bagnato della nave sulla quale erano ammassati e infreddoliti. Molti avevano sofferto di mal di mare durante il lungo tragitto in Adriatico tra onde molto alte. Queste le condizioni dei 37 naufraghi, tra i quali due donne, giunti ieri sulla banchina 22 del porto di Ancona a bordo della Ocean Viking: "Dopo i primi momenti di diffidenza _ è il racconto di Marco, un volontario della Croce Rossa _ l’atmosfera è migliorata quando è iniziata la consegna del materiale per riscaldarsi, le coperte sintetiche, gli scaldamani e soprattutto le scarpe. I migranti si sono un po’ sciolti, hanno iniziato a sorridere, a ringraziare anche con il pollice. Le iniziali difficoltà a interfacciarsi con i naufraghi sono state subito superate grazie al fatto che il personale di bordo aveva creato un bel legame con loro e si riusciva a comunicare con qualcuno dei migranti che parla inglese. Comunque, un impatto forte, duro, vedere persone molto provate, i loro occhi smarriti. Poi la consegna delle calzature colorate arancioni, nere rosse, la vivacità e i sorrisi, soprattutto dei più giovani (18 si sono dichiarati minorenni e il più giovane aveva 15 anni, ndr). Tra i naufraghi una coppia di congiunti, sempre insieme e abbracciati per supportarsi durante il lungo viaggio e anche nell’uscita dalla nave".

p.cu.