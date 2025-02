Monastero, l’interesse di un privato

Prosegue a Offagna il lavoro per l’individuazione di una soluzione pubblico-privato per "salvare" il monastero. Ci sarebbe infatti l’interessamento di un privato per l’acquisto e il futuro utilizzo del complesso. E’ già stato effettuato un sopralluogo della Soprintendenza ed è stato affidato un incarico a due professionisti per individuare una possibile destinazione che contempli le esigenze del privato e del pubblico. Una notizia che si accompagna a un’altra nel borgo quattrocentesco. Grazie ad un bando regionale per l’arte contemporanea, era stata allestita la mostra "Mask" con maschere moderne e maschere etnografiche provenienti dalla collezione del professor Francesco Di Dio Busa, donate dalla vedova Giancarla Giorgetti, anche lei recentemente scomparsa. E’ stata proprio la signora a donare al Comune la propria abitazione per finalità di carattere sociale dimostrando il grande attaccamento della sua famiglia per Offagna. Intanto oggi alle 19 nella chiesa di San Tommaso si terrà l’incontro di sensibilizzazione per prevenire truffe e raggiri agli anziani. Relatore il maresciallo Davide Gaio, comandante della stazione dei Carabinieri locale. Saranno presenti il sindaco e il parroco. L’incontro è stato organizzato dopo gli ultimi tentativi di truffa avvenuti anche a Offagna.