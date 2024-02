Monastero San Nicolò, al via i lavori sui solai e sulla pavimentazione

Dopo quelli effettuati nella chiesetta, riportata al suo antico splendore, partiranno anche altri lavori importanti di restauro e di consolidamento delle pavimentazioni e non solo. Saranno interessati anche i solai al piano strada della galleria d’ingresso e della sacrestia del monastero di San Nicolò in via Pompeiana, in pieno centro storico, nella cittadina di Osimo.

Il complesso del monastero è di proprietà dell’Amministrazione comunale ed è sede del monastero delle Clarisse.

L’opera, per cui è stato presentato il progetto, ha una spesa pari a centomila euro. Era il 2020 quando, con una solenne celebrazione, era stata riaperta al culto la chiesa, un antico edificio, annesso al convento delle monache appunto, chiuso al pubblico dopo il sisma del 30 ottobre 2016.

Non era la prima volta quella che la chiesetta di via Pompeiana veniva restaurata dopo un terremoto: era infatti successo anche ben diciotto anni fa, nel lontano 2006.

Altri due cantieri sono in partenza in centro storico: quello per la manutenzione straordinaria del selciato in via Cassero e in piazza Duomo e l’altro a piazza Dante per la seconda tranche della messa a norma dell’istituto Campana per l’istruzione permanente. Alcuni banchi del mercato settimanale saranno spostati temporaneamente dalla piazza su cui si affaccia il palazzo e saranno tolti alcuni stalli mentre per quanto riguarda il rifacimento del selciato saranno istituiti divieti di transito e sosta segnalati appositamente dalla cartellonistica.

