Moncaro caos, si presenta con l’autocisterna

Sono arrivati i primi decreti ingiuntivi a Moncaro da parte dei fornitori che chiedono di essere pagati e c’è anche chi è andato, con tanto di autocisterna a farsi consegnare il vino non pagato. Ci sono soci, tra cui anche contadini anziani che da tre anni attendono il saldo di decine di migliaia di euro, alcuni anche 80-100mila euro e a fronte di questo devono sostenere anche i finanziamenti ponte, aperti per riuscire ad andare avanti in attesa del saldo.

In queste ultime ore è partita una raccolta fondi per chiedere una nuova assemblea dei soci e si starebbe tentando non senza difficoltà un rinnovo delle cariche del Cda. Non è esclusa la possibilità di un commissariamento. Ieri uno dei fornitori, un socio conferitore della cooperativa terre Montesi Moncaro ha deciso di andarsi a riprendere il suo vino con l’autocisterna. Attorno alle 14 i toni si sono alzati e i nervi erano parecchio tesi in cantina dove il fornitore e sua moglie sarebbero stati accolti in maniera non proprio gentile. Sarebbero volate parole pesanti ma l’autocisterna è stata fatta sistemare dalla nuova socia abruzzese Federica Morricone, la quale ultimamente ha preso in mano le redini della Moncaro: ha fatto sistemare l’autocisterna accanto allo stabilimento per il carico mentre il socio e sua moglie sono stati fatti attendere fuori dal cancello, convinti di essere riusciti a farsi restituire quello di cui ritenevano di aver diritto. Pensavano che gli operatori della cantina stessero riempiendo la cisterna che poco dopo si è allontanata. L’autista però si sarebbe accorto che il vino non era stato affatto caricato probabilmente su input dei vertici aziendali. A quel punto il socio ha allertato i carabinieri che sono intervenuti all’altezza del distributore sulla Montecarottese dove la cisterna aveva posteggiato di ritorno da Moncaro, cercando di aprire un dialogo. Che la situazione sia bollente lo dimostra anche il fatto Che proprio ieri è stato anche accompagnato alla porta l’ex presidente Doriano Marchetti (per oltre 25 anni) già nelle scorse settimane in contrapposizione con la nuova socia abruzzese Federica Morricone. Ieri pomeriggio il Cda della Moncaro ha deliberato l’esclusione di alcuni soci "che da tempo – spiegano dall’azienda - non erano più in possesso dei requisiti previsti dallo statuto dell’azienda. Tra di essi, anche il socio cooperatore ed ex presidente Doriano Marchetti".

Sara Ferreri