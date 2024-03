Moncaro, nuova vita grazie a soci "freschi": "L’indebitamento sarà spalmato negli anni"

"Nuovo impulso alla cooperativa Moncaro, l’assemblea dei soci dello scorso giugno aveva già delineato un innovativo percorso, attraverso l’ingresso di nuove realtà quale Ismea, un socio privato come l’imprenditrice Federica Moricone, in aggiunta alla Morningstarbrands, società svedese quotata in borsa, leader nella distribuzione di vini nei mercati scandinavi". Così la nuova presidente Donatella Manetti insediatasi nei giorni scorsi dopo la sfiducia al presidente storico Doriano Marchetti da parte di 12 su 13 componenti del Cda. L’avvicendamento al vertice sarebbe "fisiologico, secondo l’input dato dall’assemblea dei soci 2023 a dare prospettive nuove e una velocità diversa a Moncaro". Un nuovo corso che punta a "valorizzare risorse umane e soci" dice accanto al vicepresidente Lorenzo Gobbi. "Nei prossimi giorni definiremo le modalità con cui dare maggiore valore aggiunto alla base sociale della cooperativa, sia con una più puntuale liquidazione ai soci delle spettanze che vantano con i loro conferimenti, sia accompagnandoli in un processo di sempre più elevati standard produttivi, con particolare riferimento alla produzione biologica, con meccanismi incentivanti e premianti". Terre Cortesi Moncaro è stata fondata nel 1964 ed oggi è la maggiore realtà delle Marche nel settore vitivinicolo: conta 615 soci e 60 dipendenti, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro. Il patrimonio vigneti è di 910 ettari totali, dei quali 120 ettari di proprietà. Moncaro esporta oltre il 50% della propria produzione, in un mercato che coinvolge oltre 40 diversi paesi. In replica alle indiscrezioni trapelate in questi giorni la presidente Manetti ha replicato. "L’indebitamento bancario è situazione comune alla gran parte delle aziende, il rientro verrà spalmato negli anni". "Tra i primi atti da nuova presidente – ha concluso - l’incontro coi sindacati, con cui sono stati rispettati tutti gli accordi pattuititi con il Cda".

Sara Ferreri