Moncaro torna in fiera: Verdicchio e rosso Conero protagonisti a 'Incontaminata'

Moncaro torna in fiera. Ieri mattina le bottiglie di Verdicchio e rosso Conero dell’azienda in liquidazione sono comparse all’hotel Federico II in occasione di "Incontaminata" (foto), fiera ideata nel 2018 da Simone Domenico Aspriello. Un’iniziativa volta a "promuovere la conoscenza delle cantine marchigiane insieme nel contesto storico medioevale in cui sono immerse oltre che delle proprietà organolettiche dei loro vini come caratteristiche visive, bontà del gusto, ricchezze olfattive, con degustazioni all’interno del salone del vino".

Nel pomeriggio invece ad Acquaviva Picena è andata in scena l’assemblea "Moncaro deve ripartire" con soci, dipendenti e contoterzisti. Presente tra gli altri anche l’ex presidente Moncaro Donatella Manetti. E’ fissata tra 10 giorni, al 18 dicembre l’udienza al Tar per discutere il ricorso contro la liquidazione coatta amministrativa avviata dal ministero, poche ore dopo la liquidazione giudiziale decisa dal tribunale di Ancona.

L’azienda sta proseguendo pur nelle difficoltà e un gruppo di ex soci si starebbe organizzando per costituire una nuova cooperativa con l’intenzione di prendere in affitto Moncaro.