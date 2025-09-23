Moncaro tra nuova liquidità e due acquirenti

"Due manifestazioni di interesse da parte di importanti operatori del settore, il recupero di 13 milioni di euro attraverso la vendita di capannoni in disuso e terreni agricoli con casolari". Ma anche "la fiducia ottenuta dai conferitori con 450 ettari rispetto ai 250 dello scorso anno" e i "75 ettari di vigneti recuperati con 4mila quintali di uva".

Sono le principali novità snocciolate dal commissario liquidatore del ministero del Made in Italy Giampaolo Cocconi nel fare il punto sullo stato della maggiore cooperativa vitivinicola delle Marche, Moncaro, dopo la crisi scoppiata lo scorso anno, accanto al sottosegretario Fausta Bergamotto che, nel ripercorrere le tappe, ha evidenziato l’estrema attenzione del Ministero nel "salvare un territorio" e del dottor Cocconi nell’"aver dato una speranza ai produttori". Una gestione liquidatoria che dovrebbe terminare tra un mese, il 25 ottobre. Ma così non sarà. "Ho già chiesto una proroga di 6 mesi – spiega Cocconi - che mi auguro di non utilizzare tutta. Vorrei che sia la nuova compagine sociale che acquisirà Moncaro ad avviare la campagna vendite. C’è una cooperativa di soci conferitori costituita a Montecarotto con una 80ina di soci e un’altra realtà nel Piceno con l’avvocato Corrado Canafoglia, ma serve una ‘testa’ che porti avanti l’aspetto commerciale. Se le manifestazioni di interesse si trasformeranno in offerte vincolanti faremo una gara che speriamo possa concludersi in 4-5 mesi".

"Intanto la vendemmia è in corso – spiega il parlamentare europeo Carlo Ciccioli che si è battuto per salvare Moncaro - e la gestione di Cocconi ha ridato nuova fiducia ai conferitori che si sono visti pagare l’uva". "Siamo riusciti a offrire un prezzo maggiore per l’uva, così da dare un minimo ristoro danni della precedente gestione Moncaro – ha aggiunto Cocconi -. E abbiamo recuperato 75 ettari di vigneti e recuperato anche 4mila quintali di uva nostra".

"La situazione debitoria si attesta sui 60milioni di euro – aggiunge il commissario – ma anche grazie alla riorganizzazione del magazzino e al vecchio vino trasformato in prodotto vendibile abbiamo ottenuto liquidità importante, circa 20 milioni per pagare vecchi debiti e restituire soldi ai conferitori". E per quei danni conseguenza della gestione passata? "A gennaio abbiamo consegnato un esposto in Procura – spiega Cocconi – con una relazione molto dettagliata e a breve faremo un’azione di responsabilità verso il Cda, i sindaci e la società di revisione".

Sara Ferreri