Mondiale di classe Platu 25: "Euz II" di Lanera in testa

Seconda giornata di regate fermata dalla Bora e dalle onde, al Mondiale di vela classe Platu 25 in corso ad Ancona, organizzato dalla Sef Stamura Ancona. Ventuno le imbarcazioni in gara, sei le nazioni rappresentate – Italia, Grecia, Francia, Germania, Lituania e Canada – che si sfidano fino a domani per il podio iridato.

Grande favorito Euz II di Francesco Lanera, Circolo della Vela Bari, campione italiano e campione mondiale in carica, subito al comando al termine delle prime due prove di mercoledì con un primo e un quarto posto. A seguire Bonaventura di Velanelamente, Reale Circolo Tevere Remo (quarto e terzo posto nelle due prove), terzo Black Flag, del francese Christophe Chaffardon, con un sesto e un secondo posto.

Primo equipaggio, tra i marchigiani partecipanti alla sfida iridata anconetana, è Uka Uka Ya Man di Giovanni Giombi, Assonautica Ancona, quinto nella classifica provvisoria dopo un terzo e un settimo posto, due posizioni davanti a Fandango di Marco Angiolini, Associazione Velica Senigallia, secondo al Mondiale dello scorso anno dietro a Euz II.

"Siamo andati in acqua molto pessimisti, abbiamo atteso oltre un’ora di bonaccia e acquazzoni, poi sono entrati 12-13 nodi di vento da nord-est e siamo riusciti a portare a casa due regate tutto sommato abbastanza regolari – ha commentato Giuseppe Mascino, caposezione vela e vicepresidente della Sef Stamura e insieme al fratello Paolo a bordo di Irritante, dodicesimo nella classifica provvisoria –. Per i prossimi giorni le previsioni sono di vento forte, al momento non sappiamo ancora se riusciremo a regatare, ma è un Mondiale, in mare c’è gente che ci sa fare, e il limite per regatare sono 25 nodi".

Oggi sono previste altre due o tre prove, ma tutto dipenderà dalle condizioni meteomarine. Il Mondiale sarà valido con cinque prove completate.