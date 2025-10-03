Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero oggi direttaSciopero orari busGuerriglia stazioneSub mortoGiunta MarcheGiro dell'Emilia
Acquista il giornale
CronacaMondiale di classe Platu 25: "Euz II" di Lanera in testa
3 ott 2025
GIUSEPPE POLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Mondiale di classe Platu 25: "Euz II" di Lanera in testa

Mondiale di classe Platu 25: "Euz II" di Lanera in testa

Vela, ieri regate fermate dalla Bora. Domani si assegna il podio iridato

Vela, ieri regate fermate dalla Bora. Domani si assegna il podio iridato

Vela, ieri regate fermate dalla Bora. Domani si assegna il podio iridato

Seconda giornata di regate fermata dalla Bora e dalle onde, al Mondiale di vela classe Platu 25 in corso ad Ancona, organizzato dalla Sef Stamura Ancona. Ventuno le imbarcazioni in gara, sei le nazioni rappresentate – Italia, Grecia, Francia, Germania, Lituania e Canada – che si sfidano fino a domani per il podio iridato.

Grande favorito Euz II di Francesco Lanera, Circolo della Vela Bari, campione italiano e campione mondiale in carica, subito al comando al termine delle prime due prove di mercoledì con un primo e un quarto posto. A seguire Bonaventura di Velanelamente, Reale Circolo Tevere Remo (quarto e terzo posto nelle due prove), terzo Black Flag, del francese Christophe Chaffardon, con un sesto e un secondo posto.

Primo equipaggio, tra i marchigiani partecipanti alla sfida iridata anconetana, è Uka Uka Ya Man di Giovanni Giombi, Assonautica Ancona, quinto nella classifica provvisoria dopo un terzo e un settimo posto, due posizioni davanti a Fandango di Marco Angiolini, Associazione Velica Senigallia, secondo al Mondiale dello scorso anno dietro a Euz II.

"Siamo andati in acqua molto pessimisti, abbiamo atteso oltre un’ora di bonaccia e acquazzoni, poi sono entrati 12-13 nodi di vento da nord-est e siamo riusciti a portare a casa due regate tutto sommato abbastanza regolari – ha commentato Giuseppe Mascino, caposezione vela e vicepresidente della Sef Stamura e insieme al fratello Paolo a bordo di Irritante, dodicesimo nella classifica provvisoria –. Per i prossimi giorni le previsioni sono di vento forte, al momento non sappiamo ancora se riusciremo a regatare, ma è un Mondiale, in mare c’è gente che ci sa fare, e il limite per regatare sono 25 nodi".

Oggi sono previste altre due o tre prove, ma tutto dipenderà dalle condizioni meteomarine. Il Mondiale sarà valido con cinque prove completate.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata