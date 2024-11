Mondiale Moto Gp:. Manna, festa con Martin

In pista c’erano Jorge Martin e Pecco Bagnaia, ma la sfida era anche nei Paddok dove il corinaldese Nicola Manna, capo meccanico del team Pramac e il senigalliese Cristian Gabbarrini capotecnico di Bagnaia.

Il titolo del Moto GP 2024 resta sulla spiaggia di velluto: Jorge Martin a Barcellona ha conquistato il titolo ambito da una vita, mentre a Pecco Bagnaia, per portare a casa il terzo titolo consecutivo non basta essere arrivato davanti a Martin nell’ultima gara.

Lo spagnolo, dal 2025 passerà dal team Pramac Ducati all’Aprilia. A congratularsi con Nicola Manna è il Comune di Corinaldo: "un Corinaldese sul tetto del mondo. Nicola Manna, corinaldese DOC, con il pilota Jorge Martin ed il team Prima Pramac, ha vinto il Campionato del Mondo della MotoGP a Barcellona. Nicola, da anni nel mondo delle corse, ha incasellato tantissimi successi nella sua carriera, ma la vittoria di domenica è di sicuro il più grande successo degli ultimi anni. Congratulazioni dall’Amministrazione e dall’intero Consiglio Comunale, sicuri di interpretare il sentimento di tutta la cittadinanza. Bravo Nicola! Siamo fieri di te".

E se l’anno scorso era stata la spiaggia di velluto a festeggiare il suo concittadino per la vittoria del Mondiale, quest’anno ad esultare insieme a Manna è il borgo gorettiano. Sono venti i chilometri che dividono i due tecnici che nella loro carriera hanno contribuito a portare Senigallia e Corinaldo sul tetto del mondo. In tanti si sono complimentati con il capo meccanico di Martin sui social: "Carissimo Nicola , sai una grandissima persona, un grande professionista, grazie mille che porti nel cuore sempre un mondo giovanile nel Gradino più Alto" - si legge in un messaggio – Un sogno che si realizza per il ragazzo partito dalla provincia dove ha mosso i primi passi nel mondo dei motori.