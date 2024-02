Mondiali, Ragaini vola a Doha: "Pronto a dare il massimo"

Partirà domani per il ritiro con la nazionale, lunedì il volo per il Qatar, dove parteciperà ai Mondiali di nuoto all’Aspire Dome di Doha. Per Alessandro Ragaini, nuotatore diciassettenne di Castelplanio tesserato per la Team Marche e per il gruppo sportivo Carabinieri, il conto alla rovescia è terminato: venerdì 16 febbraio scenderà in acqua con la staffetta 4x200 stile libero puntando alla finale. "Sto bene, sono pronto, sono in forma – racconta Alessandro Ragaini, di ritorno dall’allenamento svolto in vasca lunga nella piscina di Pesaro, insieme al suo allenatore Andrea Cavalletti –. A Doha mi voglio divertire, voglio stare insieme agli altri azzurri, fare gruppo con la nazionale assoluta, e, ovviamente, voglio fare una bella prestazione in gara. Mi piacerebbe almeno avvicinarmi al mio personal best".

La scuola, il quarto anno di biotecnologie sanitarie al Galilei di Jesi, per ora può aspettare: ci sono l’azzurro e il tricolore da difendere, ci sono i sogni da coltivare, quello a cinque cerchi per primo. Tanto passa per Doha, ma Ragaini vuole affrontare l’impegno senza troppe pressioni: "Con la scuola sono piuttosto indietro, al momento, ma recupererò con calma. Ringrazio il Galilei, mi stanno sostenendo tutti in quest’esperienza. Adesso però penso ai Mondiali".

E’ tra i 34 nuotatori convocati per l’appuntamento iridato dal direttore tecnico Cesare Butini, uno dei sei debuttanti. Alessandro sa che, a parte il divertimento, dovrà andare fortissimo per conquistare un posto in finale, se gli azzurri ci arriveranno. Perché i convocati per i 200 stile libero sono cinque, oltre a Ragaini ci sono l’altro marchigiano Di Cola, e poi Megli, Ciampi e De Tullio, questi ultimi due disputeranno anche il 200 stile libero individuale e in funzione dei tempi della staffetta nelle qualificazioni di venerdì, poi, il direttore Butini deciderà la formazione per l’eventuale finale. Ragaini farà di tutto per esserci. "Di recente a San Marino Alessandro ha nuotato i 200 stile libero 11 centesimi dietro a Megli, sta bene, è pronto per quest’avventura in cui dovrà fare soprattutto esperienza" spiega il suo coach al Team Marche, Andrea Cavalletti. Ma sono in molti a confidare nell’exploit della giovane star della Vallesina.

Giuseppe Poli