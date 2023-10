Mondo dello sport in lutto. Addio a Mauro Maiolini

Mondo sportivo e non solo in lutto per la morte di Mauro Maiolini, 70 anni, ex insegnante di Educazione Fisica e istruttore di calcio. Maiolini che ha collaborato con l’Aurora Jesi, la Spes Jesi, la Vigor Ras e la Biagio Nazzaro è stato preparatore atletico della Jesina con Giovanni Trillini allenatore e Alessandro Cossu ds. A ricordarlo Daniele Pirani per la Spes Jesi: "Oggi per noi spessini è un giorno triste, è venuto a mancare mister Mauro Maiolini, una persona all’ apparenza burbera ma in realtà dotata di animo buono. Quanti ricordi della nostra infanzia sono legati a te Mr: in primis gli allenamenti al collegio Pergolesi, poi il torneo notturno, quando finite le partite della serata, tu e i tuoi ragazzi più grandi cominciavate quelle sfide interminabili ai rigori calciati rigorosamente in ciabatte o a piedi scalzi dove le battute, le prese in giro e la spensieratezza le facevano da padrone, per non parlare dei gavettoni finali dove puntualmente qualcuno finiva dentro la fontana. Ci piace ricordarti così Mr, tu, i tuoi baffi, i tuoi ragazzi". La camera ardente è stata allestita alla sala del commiato David Icof di via Salvemini, domattina alle 10 il funerale alla parrocchia di San Massimiliano Kolbe.