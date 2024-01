Monitoraggio dell’aria: si cambia

Dopo la pioggia di segnalazioni per le esalazioni tra Natale e inizio anno, da Falconara e comuni limitrofi, ieri in Consiglio regionale sono state discusse due interrogazioni: una di Antonio Mastrovincenzo, Pd, l’altra di presidente Dino Latini, Udc.

Ha risposto l’assessore all’Ambiente Stefano Aguzzi, riferendo dei tavoli convocati (l’ultimo lunedì, ndr) con gli Enti coinvolti, fornendo novità sul tema raffineria e nell’ottica di una "compensazione ambientale".

"Abbiamo convenuto la possibilità di chiedere al Ministero dell’Ambiente la modifica e l’integrazione dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) vigente, tramite un riesame autorizzativo", ha detto, al fine di "introdurre una prescrizione per la quale il gestore dovrà concordare, con Comune, Ispra e Arpam, un protocollo operativo per la gestione e l’implementazione del monitoraggio della qualità dell’aria", chiedendo "risorse alla stessa raffineria", seppure "gli interventi saranno fatti da altri soggetti". La proposta al Ministero arriverà direttamente dalla Regione, in collaborazione col Comune. Mastrovincenzo: "Bene le modifiche dell’Aia, ma serve anche un piano di bonifiche pubbliche del sito. La Regione solleciti Api verso attività ambientalmente sostenibili, pur nel mantenimento dell’occupazione, e coinvolga i comitati nei prossimi tavoli".